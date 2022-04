Le Mali et la Russie poursuivent leur coopération dans le domaine militaire. En effet, Bamako a reçu plusieurs équipements de combats dans le cadre de cette coopération. Selon les informations du site Malijet, il s’agit précisément de l’armée de l’air qui a reçu le dimanche 17 avril dernier à l’aéroport Modibo Keïta, un lot de matériels comprenant 2 hélicoptères de combat de type MI-24P, des radars de quatrième génération ainsi que d’autres équipements de combats. La réception des matériels a été faite en présence de plusieurs chefs militaires maliens.

Une franche collaboration entre le Mali et la Russie

Ces derniers sont notamment le Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air, le général de Brigade Alou Boï Diarra et le Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de division Oumar Diarra. Ce dernier a exprimé sa satisfaction, tout en soulignant que cette acquisition a été possible grâce à une franche collaboration entre le Mali et la République fédérale de Russie, qui date de plusieurs années. Toujours d’après le Général de division Oumar Diarra, ces équipements permettront davantage au Mali de faire face au défi sécuritaire auquel les forces armées maliennes sont confrontées du fait des terroristes.

Pour rappel, la réception des équipements militaires intervient quelques jours après que le Mali a refusé de satisfaire la demande de l’Allemagne, qui veut que Bamako arrête sa coopération avec la Russie. Le gouvernement malien avait fait connaître sa décision par la voix de son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. « Le Mali exige de respecter sa liberté de choix et entend travailler avec différents partenaires, dont l’Allemagne, la Russie, la Chine et les États-Unis » avait-il déclaré le jeudi 14 avril dernier.