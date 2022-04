Le joueur français Kylian Mbappé continue de défrayer la chronique concernant son avenir. En effet, alors que son contrat avec le Paris saint-Germain doit prendre fin dans un peu plus de deux mois, le footballeur n’a pas encore dit s’il compte rester dans le club de la capitale française où s’il souhaite rejoindre le Real Madrid. C’est dans ce contexte que le média sportif espagnol Mundo Deportivo a fait savoir que ce dernier prépare une grosse offre pour l’ancien monégasque. Ainsi, la Casa Blanca projette d’offrir à Mbappé un salaire de 50 millions d’euros net, en échange de sa signature.

Paris veut aussi lui offrir un grand contrat

Si le joueur âgé de 23 ans accepte cette proposition du Real Madrid, il pourrait devenir le joueur le mieux payé au monde. Par ailleurs, pour avoir les fonds nécessaires pour réaliser cette opération, le Real pourrait ne pas renouveler les contrats de plusieurs de ses actuels joueurs notamment Gareth Bale ou encore Marcelo. Notons que le Real Madrid n’est pas le seul club qui veut de Mbappé. En effet, son actuel club, le PSG, veut le garder. Selon les informations du média français RMC, Paris veut aussi lui offrir un grand contrat, qui s’étale sur deux années.

« J’aimerais jouer avec lui en club »

Le contrat comprend le salaire le plus grand de l’effectif et lui permettra d’avoir le contrôle sur son futur. Pour rappel, ces informations interviennent après que le joueur français du Real Madrid Karim Benzema eût fait part de sa volonté de voir Mbappé jouer dans son club. « Oui, je le dis souvent. J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! » avait-il notamment déclaré dans un entretien accordé au média sportif français l’Equipe.