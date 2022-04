Le rappeur Kidd Creole, de son vrai nom Nathaniel Glover, l’un des membres fondateurs du groupe de rap Grandmaster Flash and the Furious Five a été reconnu coupable d’homicide involontaire après la mort en 2017 d’un sans-abri par arme blanche. « Nathaniel Glover a commis un acte de violence choquant… Cette condamnation indique clairement que mon bureau tiendra les personnes qui commettent des crimes violents responsables dans toute l’étendue de la loi » a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.

Selon la justice, Kidd Creole a poignardé le sans-abri John Jolly deux fois à la poitrine avec un couteau juste avant minuit le 1er août 2017, après que l’homme âgé de 55 ans, lui ait demandé : « Quoi de neuf ? ». Pour l’avocat du rappeur, le fait de se faire apostropher à minuit en pleine rue a effrayé leur client. « Mesdames et messieurs, c’est New York. Il est 12 heures du soir. Qui dit « Quoi de neuf ? » avec de bonnes intentions? Sa peur pour sa vie était raisonnable » a défendu Scottie Celestin, avocat de M. Glover. selon la chaîne ABC7 New York.

« Y avait-il quelque chose qui l’empêcherait de simplement fuir M. Jolly ? Non. » a retorqué le procureur de district adjoint Mark Dahl. Le groupe de Kidd Creole, Grandmaster Flash et The Furious Five, formé à la fin des années 1970 est surtout connu pour leur chanson de rap de 1982, « The Message« . C’est le premier groupe de rap à avoir été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2007. La condamnation de M. Glover devrait être rendue publique le 4 mai prochain