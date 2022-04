L’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a demandé à la Cour d’appel de l’État d’annuler sa condamnation pour le meurtre de George Floyd en 2020 après que le jury l’a déclaré coupable, selon un appel déposé lundi. Le dossier qui comporte 82 pages énumère plus d’une douzaine d’aspects de l’affaire et du procès qui, selon l’avocat de Chauvin, ont entaché la procédure et l’ont rendue « structurellement défectueuse », rapporte le média américain CNN.

L’avocat de l’ancien officier a également dans le dossier mis l’accent sur la vaste publicité avant le procès et les manifestations devant le palais de justice, ainsi que l’annonce de la ville lors de la sélection du jury qu’il paierait un règlement de 27 millions de dollars à la famille de Floyd. Parmi les points que Chauvin et son avocat, William F. Mohrman, demandent à la cour d’appel d’examiner, il y a le fait que le lieu aurait dû être changé, le jury entièrement séquestré ou le procès retardé en raison des protestations avant le procès et de la couverture médiatique.

L’appel accuse également les procureurs d’inconduite, alléguant que les procureurs de l’État n’ont pas correctement divulgué les informations de découverte et préparé de manière adéquate les témoins à charge. George Floyd, de son nom complet George Perry Floyd Jr. est un afro-américain qui est mort pendant son interpellation par la police à la sortie d’un magasin. Son meurtre a été médiatisé et des manifestations se sont tenues aux USA pendant de nombreuses semaines pour protester contre les violences policières.