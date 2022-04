Aux USA, une analyse des données du CDC a révélé que les blessures liées aux armes à feu étaient devenues la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents en 2020, dans les premiers jours de la pandémie de coronavirus. Un article publié cette semaine dans le New England Journal of Medicine, a analysé les données des

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, concluant que les mortalités liées aux armes à feu dépassaient les accidents de véhicules en tant que principale cause de décès chez les jeunes.

Le nombre total de décès liés aux armes à feu en Amérique a augmenté de 13,5 % de 2019 à 2020. Mais les décès chez les 1 à 19 ans – 4 300 personnes – ont bondi de 29,5 %, selon une lettre de recherche publiée plus tôt cette semaine dans le New England Journal of Medicine. Les chercheurs assurent également que bien que les suicides aient contribué au bilan, les homicides représentent la majorité.

« L’augmentation de la mortalité liée aux armes à feu reflète une tendance à plus long terme et montre que nous continuons de ne pas protéger nos jeunes contre une cause de décès évitable… Au cours des 40 dernières années, et presque certainement avant cela, c’est la première fois que les blessures par arme à feu dépassent les accidents de la route chez les enfants » a déclaré un co-auteur de l’étude, le professeur agrégé de recherche à l’Université de Michigan, Jason Goldstick, .