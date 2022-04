La Fédération internationale de football association (Fifa) a effectué, ce vendredi 1er avril 2022 à Doha au Qatar, le tirage au sort de la 22ème édition de la Coupe du monde Qatar 2022. A l’issue de ce tirage au sort, les cinq (05) représentants africains au Mondial 2022 à savoir le Sénégal, le Maroc, le Ghana, le Cameroun et la Tunisie sont désormais fixés sur leur sort. Le Sénégal évoluera dans le groupe A en compagnie du Qatar (pays organisateur), de l’Equateur et des Pays-Bas. La Tunisie de son côté, logée dans le groupe D, rencontrera sur son chemin la France (détentrice du trophée de la précédente édition) , le Danemark et le vainqueur d’un barrage intercontinental entre l’Australie, les Émirats arabes unis et le Pérou.

Quant au Maroc, classé dans le groupe F, les Marocains affronteront la Belgique, le Canada et la Croatie. Le Cameroun pour sa part, logé dans le groupe G aura fort affaire au Brésil, à la Serbie et à la Suisse. Le Ghana qui se retrouve dans le Groupe H croisera les crampons avec l’Uruguay, le Portugal et la Corée du Sud. Il faut signaler que cette 22ème édition de la Coupe du monde Qatar 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Le match d’ouverture mettra aux prises le Qatar à l’Équateur, le 21 novembre 2022.

COMPOSITION DES GROUPES :

Groupe A : Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas

Groupe B : Angleterre, Iran, États-Unis, Vainqueur barrage européen

Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

Groupe D : France, Vainqueur barrage intercontinental 1, Danemark, Tunisie

Groupe E : Espagne, Vainqueur barrage intercontinental 2, Allemagne, Japon

Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud