Après avoir effectué le vendredi 1er avril 2022 à Doha au Qatar le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, la Fédération internationale de football associations ( Fifa) a dévoilé ce mardi 05 avril 2022 la liste des huit (08) arbitres africains retenus pour prendre part au Mondial 2022 qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Parmi ces 8 arbitres africains retenus par l’instance faîtière du football mondial, six vont officier pour la première fois à une phase finale de la Coupe du monde.

Il s’agit de l’Algérien Mustapha Ghorbal (36 ans, 1ère Coupe du monde), du Marocain Redouane Jiyed (43 ans,1ère Coupe du monde) , l’Ethiopien Balmak Tessema (42 ans , 1er mondial), du Sud-Africain Victor Gomez ( 40 ans,1er Mondial) , du Sénégalais Maguette N’diaye (38 ans, 1er mondial) et du Congolais Jean Jacques Ndala (35 ans , 1er mondial). L’arbitre gambien Papa Bakary Gassama, 43 ans, a, de son côté, sifflé entre autres, un match au Mondial 2014 et un au Mondial 2018 et deux rencontres aux Jeux Olympiques 2012. Quant à l’arbitre Zambien Janny Sikazwe ,43 ans, il a officié deux matches dont la finale de la Coupe du monde des clubs de la Fifa en 2016. Il a également sifflé lors de la Coupe du monde 2018 et lors de six Coupes d’Afrique des Nations dont la finale de 2017.



Les 8 arbitres africains retenus par la Fifa

Mustapha Ghorbal (Algérie)

Redouane Jiyed (Maroc)

Papa Gassama (Gambie)

Balmak Tessema (Éthiopie)

Victor Gomez (Afrique du Sud)

Janny Sikazwe (Zambie)

Maguette N’diaye (Sénégal)

Jean Jacques Ndala (RD Congo)