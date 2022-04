Le Président de la Confédération africaine des Sports Boules (CSAB), Idrissou Ibrahima a, lors de la conférence de presse organisée le vendredi 08 avril 2022 au siège de l’institution à Cotonou, exprimé ses inquiétudes dans le ralentissement observé dans le démarrage des travaux de construction du boulodrome, malgré l’identification du site à Togbin. Face au retard de la construction du boulodrome, il n’y aura plus de compétition en décembre 2022. Reçu ce jeudi 14 avril 2022 sur Radio Bénin, le Président de la Fédération béninoise de Pétanque (FBP), Garba Yaya a déclaré qu’«on va glisser sur les dates pour venir en 2023, le temps de finir le boulodrome ».

Le Président de la Fédération béninoise de Pétanque a fait savoir que «lorsqu’on a prévu organiser la Coupe du monde en Suisse, ça n’a pas tenu. Finalement c’est en Espagne qu’on l’a eu » et que «lorsqu’on a voulu organiser la Coupe du monde en Tahiti, ça n’a pas eu lieu. Finalement, nous l’avons glissée vers le Canada». Selon lui, «c’est monnaie courante » et que «la faute ne provient pas du gouvernement » béninois. Il a précisé que le montant pour construire le boulodrome à Togbin «est disponible » car il a été dégagé par le gouvernement.

Garba Yaya a expliqué qu’«avec le COVID, l’entrepreneur qui de commun accord avec le Président de la Fédération internationale ont décidé de donner du temps pour que le matériel soit sur le terrain » et qu’ils ont promis faire 14 mois». 14 mois pour le Président de la Fédération béninoise de pétanque, «ne dépend pas » du Bénin. «L’organisateur principal, c’est la Fédération internationale et celui qui doit faire, c’est le désigné de la Fédération internationale qui est l’architecte et bien nous n’avons pas le choix au Bénin » a-t-il signé.