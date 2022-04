L’agence spatiale américaine Nasa devrait donner la priorité à une mission sur Uranus à en croire des scientifiques. L’agence devrait atteindre ces deux cibles lointaines respectivement en 2045 et 2050. Les chercheurs pensent qu’en étudiant Uranus, ils pourront ainsi mieux comprendre les nombreuses planètes et lunes de taille similaire découverts dans d’autres galaxies. L’Académie nationale des sciences aux USA a publié aujourd’hui son enquête décennale sur les sciences planétaires et l’astrobiologie. Considérée comme une liste d’objectifs à atteindre pour la NASA.

Il est par exemple annoncé la récupération des échantillons de mars prélevés par le rover persévérance. La NASA va également envoyer un orbiteur avec une sonde atmosphérique pour plonger sous les nuages ​​d’Uranus. Une mission qui deviendra prioritaire durant la prochaine décennie et qui devrait coûter au moins 2 milliards de dollars. La recommandation est faite dans un document publié par l’académie. La Nasa a largement suivi les recommandations des précédents rapports des académies nationales. La dernière étude décennale planétaire , publiée en 2011, avait pour deux priorités une mission de collecte de roches vers Mars, qui est devenue le rover Persévérance et une mission vers Jupiter et sa lune Europa, qui devrait être lancée en 2024.

« Cette mission plus vaste peut livrer une sonde atmosphérique, ainsi que se mettre en orbite autour d’Uranus… Cela permet une étude détaillée de l’atmosphère, du champ de gravité et du champ magnétique, ainsi qu’une tournée de plusieurs années des lunes » a déclaré Amy Simon, une scientifique de la NASA dans des propos rapportés par Forbes.

