L’Organisation non gouvernementale «Ifè Africa » a honoré 19 vaillants hommes et femmes artisans, innovateurs et chercheurs émérites d’Afrique et deux grands noms de la scène musicale béninoise le samedi 23 avril 2022 à Cotonou au cours d’un dîner de gala de la 11ème édition des oscars de l’Artisanat, de l’innovation et de la recherche en Afrique. Parmi ces 19 vaillants hommes et femmes artisans, innovateurs et chercheurs émérites d’Afrique, il y a entre autres le Père Arnaud Eric Aguénounon et les deux célèbres vedettes de la scène musicale béninoise sont Vincent Ahéhéhinnou, membre fondateur du groupe Poly -Rythmo et Nel Oliver.

Chacun des lauréats a été gratifié d’un trophée, d’une attestation et une de leur photo placée dans un cadre. Créée il y a dix ans au moins, l’Ong Ifè Africa qui veut dire « L’amour de l’Afrique » est enregistrée sous le N°2014 /665/Atlantique-Littoral/SG/SAG/Association du 02 septembre 2014 et est dirigée par un bureau de cinq membres dont le président actuel est Ange CHIDAS. Apolitique, la vision de cette Organisation non gouvernementale est de constituer le meilleur réseau des Artisans, Innovateurs et Chercheurs émérites d’Afrique qui impactent le continent. Quant à la mission de l’Ong Ifè Africa , elle veut être une organisation qui révèle au monde entier les Artisans, Innovateurs et Chercheurs émérites du continent africain.

C’est pour cela que les oscars ALOPHEIR ont été initiés par les responsables de l’Ong Ifè Africa. ALOPHEIR vient de la combinaison de deux mots tirés de la langue fon du Bénin : ALOR à savoir ‘’la main’’ et «Fênou » le ‘’précieux’’ en d’autres termes, ALOPHEIR signifie les merveilles de la main. ALOPHEIR tire donc son originalité de ce que des modèles dans les secteurs de l’artisanat, de l’innovation et de la recherche sont identifiés et sélectionnés pour être révélés au grand jour et célébrés chaque année. ALOPHEIR vise alors à contribuer à la culture d’une innovation et recherche de qualité ainsi qu’à un artisanat d’excellence. Le parrain de la 11ème édition des oscars ALOPHEIR est choisi suivant le protocole établi une femme et/ou un homme qui dégage un certain Leadership.

L’Ong Ifè Africa a porté son choix sur l’Abbé Arnaud Eric Aguénounon, Philosophe politique, Ecrivain – Essayiste et Président de la Fondation «Jean Chrysostome », l’un des récipiendaires qui a marqué positivement sa communauté à travers ses différentes œuvres notamment l’écrivain engagé. Après la réception de sa distinction, l’Ecrivain–Essayiste a d’abord rendu « grâce à Dieu pour le don de la vie, le don généreux de la vie et l’appel aux sacerdoces ». Il a déclaré que Dieu «en appelant aux sacerdoces, il n’a pas arraché tout ce » qu’il pourra faire et tout ce qu’il est «intrinsèquement ».

«Je rends grâce à Dieu pour les parents qu’Il m’a donné, qui m’ont instruit, pour ma famille biologique qui m’accompagne. Je rends grâce à Dieu d’être de cet Ordre de par mon Père et de Porto-Novo de par ma mère. Je remercie l’Ong Ifè Africa pour son amitié, pour son accompagnement» a affirmé le Philosophe politique. Pour le Père Arnaud Eric Aguénounon, «être prêtre, écrivain engagé pour les questions socio-politique et être fondateur d’une Fondation, ce mariage, cette union n’est toujours pas facile ». C’est pour cela qu’il a fait savoir qu’il «compte sur l’appui et le socle du Seigneur ».

Reconnaissance du Père Aguénounon

Le Président de la Fondation «Jean Chrysostome » a dédié le trophée qu’il a obtenu à deux de ses enseignants qui ont été un modèle pour lui au Collège Père Aupiais et qui ne sont plus. Il s’agit du Professeur René Nicéphore Avognon, Professeur certifié d’histoire, porte-parole d’Amnesty international avec qui il a commencé le militantisme à l’âge de 14 ans et Vincent Foly, Professeur au collège Aupiais et Directeur de Publication du journal « La Nouvelle Tribune» qui l’a «incité à écrire dans la presse » et qui lui «disait mon Père quand on écrit des essais et ça reste à la librairie Notre Dame, très peu achètent mais quand on publie une page dans une tribune, dans un journal, c’est davantage lu».

Le Président de l’Ong Ifè Africa, Ange Chidas a, de son coté, laissé entendre que ces hommes et femmes artisans, innovateurs et chercheurs émérites d’Afrique « sont des hommes et des femmes qui par leur savoir et savoir-faire impactent la communauté, leur pays voire l’Afrique ». Quant au parrain de l’événement, Faustin Dahito, il a précisé que ces lauréats «sont de ceux qui portent encore sur leurs épaules l’espoir de ce continent à la croisée des géopolitiques, des géostratégies qui l’ébranlent et qui «se battent au quotidien pour changer le visage de l’Afrique ». «Chers Lauréats, vous devez donc prendre conscience de votre importance dans la communauté et des enjeux qui reposent sur vos épaules. Votre apport est déterminant pour relever le défi du développement du continent africain dans toutes ses dimensions» a-t-il ajouté.