Vladimir Dzhabarov, un élu russe de la chambre haute de Russie a averti que son pays riposterait si la Finlande rejoignait l’OTAN. Pour rappel, l’offensive russe en Ukraine pousse certains pays de la région à réévaluer leur volonté d’intégrer l’Organisation du traité de l’Atlantique nord. « Je pense que ce serait une terrible tragédie pour tout le peuple finlandais » a laissé entendre M. Dzhabarov.

Cependant, il a déclaré qu’il était peu probable que « les Finlandais eux-mêmes signent une carte pour la destruction de leur pays », dans des propos relayés par Newsweek. Ce n’est pas la première fois que la Russie menace la Finlande. « Il est évident que l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, qui est avant tout, comme vous le comprenez parfaitement bien, un bloc militaire, aurait de graves conséquences militaro-politiques qui nécessiteraient des mesures réciproques de notre pays » avait déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Des propos appuyés plus tard par Sergei Belyaev, directeur du deuxième département européen du ministère russe des Affaires étrangères : « Des conséquences militaires et politiques pourraient suivre si les deux pays adhèrent au pacte… Leur non-participation à l’OTAN est « un facteur important pour assurer la sécurité et la stabilité en Europe du Nord ». Pour le moment, la Finlande s’est refusée à commenter les nouveaux propos tenus par l’élu russe Vladimir Dzhabarov.