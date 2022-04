Au Bénin, le médiateur de la République Pascal Essou a initié un dialogue politique avec les partis homologués. Ces concertations ont débuté le 25 avril dernier et se poursuivront jusqu’au 04 mai prochain à Grand-Popo dans le département du Mono. La Dynamique unitaire pour la Démocratie et de Développement (DUD) de Valentin Aditi Houdé a été reçu hier mardi dans le cadre de ce dialogue politique. A sa sortie, il a confié aux médias que l’objectif d’une telle rencontre était d’échanger « par rapport à tout ce qu’il faut faire pour que la paix puisse revenir dans notre pays en vue des élections législatives apaisées ».

« C’est monocolore, la faute est à qui ? »

L’ancien ministre et président de parti dit avoir fait des suggestions à Pascal Essou dans ce sens et espère que le chef de l’Etat et la représentation nationale prendront en compte ces propositions. Il assure que l’objectif du DUD n’est pas de conditionner sa participation aux législatives à la satisfaction de ses doléances. L’homme en a profité pour parler des partis qui critiquent le parlement actuel, jugeant qu’il est monocolore.

« Ce n’est pas bien quand on entend parlement monocolore. C’est monocolore, la faute est à qui ? Si celui qui se reconnaît dans ces adjectifs qualificatifs là trouve que ce que j’ai fait pour que ça soit monocolore mérite d’être corrigé, on n’a même pas besoin d’être ici, parce que chacun à une part de responsabilité dans tout ça. Si ça peut se corriger, ce serait une bonne chose pour qu’on ne parle plus de parlement monocolore » a déclaré l’ancien ministre de Kérékou. Il pense que l’initiative du médiateur de la République est à saluer.