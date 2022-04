Nourou-Dine Saka Saley ne sera pas candidat aux élections législatives de 2023. Il l’a fait savoir récemment dans un entretien accordé au journal Matin Libre. Le juriste qui est un membre bien connu du parti Les Démocrates trouve tout d’abord qu’il n’est pas indispensable. Ensuite, « je n’avais pas prévu, même en 2018 quand j’avais annoncé vouloir être candidat dans la 16 e circonscription être candidat en 2023. Candidat, élu ou non en 2019, je n’aurais de toute manière pas été candidat aux législatives de 2023, et nous y sommes » a-t-il expliqué.

« La décision de participation du parti aux élections doit être prise et consacrée par un congrès »

Le juriste et ex-collaborateur de Léhady Soglo à la mairie de Cotonou, a cependant donné un conseil aux dirigeants du parti en sa qualité de membre fondateur. « Au regard du lourd tribut payé par notre formation politique lors de la dernière élection. La décision de participation du parti aux élections de 2023 doit être prise et consacrée par un congrès » a suggéré Nourou Dine Saka Saley. Un congrès aura le triple avantage de marquer la force de notre parti, de permettre à tous de se prononcer sur la décision de participation qui ne doit pas apparaître comme décidée et imposée par des membres du bureau intéressés au dit scrutin, et enfin de donner l’onction populaire et solennelle à ladite participation, croit savoir le juriste-consultant.

« Notre parti doit être assis sur une légitimité populaire de ses membres pour toute décision d’envergure nationale engageant son orientation, et nous n’avons jamais eu une telle possibilité. L’exercice nous est maintenant hautement crucial, et nous y contribuerons fortement pour sa bonne tenue le cas échéant » a conclu le Démocrates, sur ce sujet. Rappelons que le parti les Démocrates a pour président d’honneur l’ancien chef de l’Etat Boni Yayi.