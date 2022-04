Le président Patrice Talon l’a dit aux syndicats lors de leur rencontre le mardi 26 avril dernier : il n’est pas favorable à une hiérarchisation des salaires qui s’impose mécaniquement à tout le monde. « Notre position au niveau du gouvernement c’est de supprimer cela » a déclaré le numéro 1 béninois avant de s’expliquer : « Si nous disons que nous voulons que le Bénin attire des investissements…Nous disons qu’il y a trop de chômage au Bénin. Même si nos lois risquent de générer des emplois non garantis, je préfère mille emplois précaires que zéro emploi stable ».

Le président de la République tient beaucoup à cela. Et a tenu à le répéter pour se faire bien comprendre de tout le monde : « C’est ma devise et je veux le répéter pour le temps que je suis dans la fonction ; je préfère des milliers d’emplois à peine stables que zéro emploi stable ». Sa conviction sur le sujet est pour le moins très claire. Le chef de l’Etat est persuadé qu’une entreprise recrutera tant qu’elle vit. Il préfère donc lui permettre de recruter à durée déterminée autant qu’elle veut. Ce lui permet de « prendre le risque, d’exister. Moi je veux que l’entreprise existe…Ce qui m’intéresse, c’est le grand nombre d’entreprises qu’il y aura au Bénin pour créer le plus grand nombre d’emplois » a martelé Patrice Talon.

En somme, le président béninois pense qu’il faut laisser les entreprises s’occuper de leur politique salariale, une fois que le Smig est fixé. Au niveau des fonctionnaires de l’Etat, il estime qu’un relèvement du Smig ne doit pas entraîner automatiquement une correction des salaires dans la même proportion. « Quand on décide d’augmenter les salaires comme on veut le faire maintenant, on augmente dans quelle proportion les différentes catégories? Nous allons discuter avec vous. Nous allons le faire entre nous. C’est de la hiérarchisation n’est-ce pas ? » a lancé Patrice Talon aux leaders syndicaux.