Le chef adjoint de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a déclaré que le sixième paquet de sanctions de l’UE contre la Russie pourrait, sous une forme ou une autre, inclure des restrictions à l’importation de pétrole russe, mais devrait être conçu de manière à minimiser les dommages au pays membre.

Ce lundi le Times rapporte que l’Union européenne prépare des « sanctions intelligentes » contre les importations de pétrole russe, citant le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis. L’officiel européen a déclaré que les détails précis des sanctions pétrolières n’avaient pas encore été convenus mais pourraient inclure une élimination progressive du pétrole russe ou l’imposition de droits de douane sur les exportations au-delà d’un certain plafond de prix, a rapporté le journal.

» Nous travaillons sur un sixième paquet de sanctions et l’une des questions que nous envisageons est une forme d’embargo pétrolier. Lorsque nous imposons des sanctions, nous devons le faire d’une manière qui maximise la pression sur la Russie tout en minimisant les dommages collatéraux sur nous-mêmes. « , a déclaré le chef adjoint de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis au Times. Pour rappel, l’Ukraine et certains États de l’UE, dont la Pologne et la Lituanie, souhaitent une interdiction du pétrole et du gaz russes, tandis que l’Allemagne et la Hongrie s’opposent à un embargo pétrolier immédiat.