L’offensive russe en Ukraine continue d’être au cœur de l’actualité. Ce mercredi, Moscou s’est une nouvelle fois exprimé sur le sujet et a estimé que les actions du président Zelensky sont guidées par des puissances étrangères. Ce sont les États-Unis et l’Otan qui sont derrière tout ce qui se passe en Ukraine voici pourquoi on ne peut pas parler de l’indépendance du président ukrainien Zelensky. C’est ce qu’a déclaré mercredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

» On ne peut pas parler de l’indépendance du président ukrainien Vladimir Zelenski. Ni maintenant ni avant. Derrière lui, il y a ses commissaires bien évidemment. Ce sont avant tout Washington et d’autres structures de l’Otan qui gèrent ce processus d’une manière ou d’une autre depuis de longues années. C’est la raison pour laquelle discuter des déclarations de Zelenski est une chose contre-productive. Aujourd’hui il dit une chose, demain il en dira une autre « , a indiqué la diplomate sur la chaîne Rossiya 24.

Selon Maria Zakharova, le président ukrainien ne contrôle pas la situation dans son pays. Pour rappel depuis le début du conflit, les USA ont toujours critiqué l’offensive russe. Le président américain Joe Biden a à plusieurs reprises utiliser des mots durs pour qualifier son homologue russe. Plus tôt ce mois, Biden avait déclaré que Poutine est un « dictateur » qui commet un « génocide ». Une déclaration qui n’a pas été du goût de la partie russe qui a dénoncé les propos du numéro un américain.