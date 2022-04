Lors de sa rencontre avec les syndicats et le patronat le mardi 26 avril dernier, Patrice Talon a révélé à ses vis-à-vis l’énorme besoin en recrutement de l’administration béninoise. « L’Etat a besoin de recruter, notre administration, les services publics ont besoin de recruter… Le manque est criard. Les besoins de l’administration pour être efficace à votre service, à notre service sur les 3 – 4 ans à venir, dépassent les 60.000. Il faut recruter si nous avons les moyens. Si nous consacrons une bonne partie de nos ressources susceptibles d’être consacrées aux salaires, si ces moyens existent, c’est peut-être 60.000 personnes qu’il faut recruter rapidement entre aujourd’hui et les 2 – 3 ans à venir » a déclaré le président de la République.

« Un dilemme important »

Pour lui, si le pouvoir avait cette capacité de recrutement, ce serait un acte assez fort pour soulager les béninois et béninoises qui ont du mal à manger au quotidien. Il pense qu’il est de bon ton, que ce sujet lié au besoin en recrutement de l’administration se discute avec les partenaires sociaux pour recueillir leurs avis.

« Si nous devons augmenter la masse salariale de 100, est-ce qu’il faut consacrer les 100 à relever les salaires entièrement ou il faut consacrer » la moitié pour relever les salaires et une autre moitié pour recruter, créer de nouveaux emplois, avoir de nouveaux salariés pour résoudre le problème de chômage partiellement et améliorer le service public, ou privilégier le recrutement de nouveaux agents publics . Cela constitue selon lui, un dilemme important dont on peut discuter avec les partenaires sociaux.