Un récent déplacement du président russe Vladimir Poutine a suscité plusieurs interrogations. En effet, le chef de l’Etat russe s’était rendu hier vendredi 08 avril 2022, à la cathédrale du Christ-Sauveur afin de rendre hommage à Vladimir Zhirinovsky, qui serait décédé du coronavirus. Selon les informations du média britannique The Sun, et relayées par The New York Post, ladite mallette était gardée par un homme en costume, visiblement un garde du corps, se trouvant juste derrière l’homme fort du Kremlin.

Il avait mis en alerte sa force de dissuasion nucléaire

D’après le journal britannique, la « mallette nucléaire secrète » contiendrait plusieurs données de lancement pour les missiles stratégiques de la Russie. Notons que les spéculations autour la mallette du numéro un russe interviennent plusieurs semaines après que celui-ci ait mis en alerte sa force de dissuasion nucléaire, suite à l’offensive lancée en Ukraine. En effet, après les premières sanctions annoncées par les pays occidentaux contre la Russie, le président Poutine avait décidé de réagir. « J’ordonne au ministre de la Défense et au chef d’état-major de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat » a déclaré le président Poutine face à ses chefs militaires.

Pour le chef de l’Etat russe, cette décision avait été prise suite aux propos jugés belliqueux de l’organisation du traité atlantique nord (OTAN). Après les sanctions adoptées contre la Russie, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait déclaré qu’elles sont « très sérieuses. Il s’agit de plusieurs trains de sanctions adoptés depuis quelques jours. Mais nous nous y sommes préparés sérieusement et d’avance ». Pour rappel, la force de dissuasion évoquée par la Russie est une force spéciale qui comprend aussi les capacités nucléaires du pays.