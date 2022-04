Le président sortant Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour avec 27,60 % des voix selon les résultats incomplets calculés sur la base de 90% des électeurs inscrits, a annoncé dimanche sur son site le ministère français de l’Intérieur.

Il est suivi par la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen créditée de 23,00 % des voix et par le leader du mouvement la France insoumise Jean-Luc Mélenchon qui rattrape son retard de 3,6 points et obtient 20,96% des voix. Quant au candidat Eric Zemmour, il a obtenu 7 % des voix au premier tour de l’élection présidentielle du dimanche 10 avril. Il termine en quatrième position, loin derrière le trio de tête. Mélenchon arrive en troisième place et talonne Marine Le Pen avec 22,20 %.