Au Bénin, l’Union des professionnels des médias (UPMB) est préoccupée par la recrudescence des cas d’interpellation et de condamnation de journalistes dans l’exercice de leurs fonctions sur la base de la loi portant code du numérique. Sa présidente Zakyath Latoundji a rencontré vendredi dernier, Jules Ahoga, le procureur du tribunal de première instance de Cotonou. Une rencontre qui fait suite à une lettre d’information et de plaidoyer adressée à ce dernier par l’UPMB et à d’autres autorités politico-administratives.

La présidente Latoundji a exposé au procureur les inquiétudes des journalistes béninois avant de plaider pour que l’application du code de l’information et de la communication soit la norme au cours des procès impliquant les professionnels des médias. Le magistrat a pour sa part apprécié la démarche de Mme Latoundji , ce qui témoigne de son engagement à sauvegarder les intérêts de sa corporation, selon lui.

Invite au professionnalisme

Il a ensuite dit avoir pris bonne note de la doléance avant de réitérer sa disponibilité à collaborer avec les acteurs des médias béninois. M Ahoga n’a pas manqué d’exhorter les professionnels des médias à plus de professionnalisme dans la collecte et le traitement de l’information comme l’indique la déontologie de leur métier , mais aussi en prenant en compte les exigences des lois en vigueur pour ne pas être poursuivis devant la justice et être condamnés éventuellement.