L’épouse du joueur argentin Mauro Icardi ne serait pas en réalité son agent comme on l’a souvent fait croire à l’opinion publique. Ce statut conféré pendant longtemps à Wanda Nara a remis en cause par la presse argentine. Selon la révélation qui a été faite ce jeudi 21 avril par journaliste Karina Lavícola, il s’agit d’un gros mensonge et d’une histoire montée de toute pièce.

Elle ne négocie pas

« C’est une histoire bien ficelée qu’elle a inventée pour se donner de l’importance, mais quand il faut négocier ce n’est pas elle qui vient et qui discute », a opiné la femme des médias. La thèse de Karina Lavícola a été soutenue par une autre journaliste du nom de Mariana Brey et officiant à la chaîne El Trece. Ces révélations interviennent dans un contexte où la compagne du joueur argentin aurait droit en tant qu’agent à une rémunération annuelle de 3 millions d’euros versé par le Paris Saint Germain.

D’énormes scandales sur le couple

Celle-ci n’aurait donc finalement pas de poids dans la carrière professionnelle du joueur argentin Mauro Icardi. Rappelons que la presse argentine ne manque pas relayer les crises récurrentes qui existent au sein du couple que forment Mauro Icardi et Wanda Nara. Il y a quelques mois, après les informations relatives à la relation extra-conjugale du joueur qui ont défrayé la chronique, les médias indiquent que la femme a la main mise sur les finances du joueur jusqu’en 2050.