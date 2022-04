« Cette fois-ci, je voudrais bien vous sensibiliser. A la récidive , je n’hésiterai pas à sanctionner ». Cet avertissement vient de Louis Vlavonou, le président de l’Assemblée nationale. Il s’adressait ainsi aux agents de la direction de la questure du parlement, coupables de retard ou d’absence au travail. En effet, selon un rapport de la cellule d’audit interne de l’Assemblée nationale, ces agents n’étaient pas présents à leur poste le vendredi 08 avril entre 08 H et 08 h 30 du matin. « Ce qui est inadmissible » selon Louis Vlavonou.

Pour cause d’embouteillages

C’est donc pour s’enquérir des raisons qui justifient ces retards et absences au poste que le premier responsable du parlement béninois s’est déplacé dans le service le vendredi 22 avril 2022. Selon le journal L’Evènement précis qui rapporte l’information, il était accompagné de son directeur de cabinet Mathieu Ahouansou, de l’adjoint Moukaram Badarou , du Directeur de la cellule de l’audit interne Célestin Hossou et du Secrétaire général administratif Mariano Ogoutolou. Les raisons évoquées par les agents retardataires sont multiples. la grande majorité a trouvé pour excuse les embouteillages, puisqu’ils viennent de Cotonou.

« Il doit être prêt à assumer les conséquences »

D’autres ont évoqué des pannes de véhicules. le président de l’Assemblée nationale leur a dit qu’ils ne peuvent pas « avoir comme lieu de travail Porto-Novo et habiter Cotonou; Abomey – Calavi etc. Vous devez élire domicile à côté de votre lieu de travail. Si quelqu’un choisit de vivre loin de son lieu de travail, il doit être prêt à assumer les conséquences » a t-il prévenu. Pour lui, le Bénin est désormais engagé dans une administration de performance. « Chacun doit faire le travail pour lequel il est payé et comme cela se doit ». Il a encouragé le directeur de la cellule d’audit interne à poursuivre ses contrôles pour une administration parlementaire plus performante.