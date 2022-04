L’ opération de régularisation des résidus devant figurer sur la Liste électorale informatisée (LEI) a pris fin ce vendredi 22 avril 2022. «Mais l’enrôlement au RAVIP va se poursuivre dès le mardi 26 avril 2022 pour deux mois », a annoncé le Gestionnaire-mandataire de l’Agence Nationale d’identification des personnes (Anip), Cyrille Gougbédji ce vendredi 22 avril 2022 sur Frissons Radio. Alors les personnes qui ne sont pas encore enrôlées au RAVIP ont une autre occasion qui leur est offerte par l’Anip.

« Aujourd’hui ce vendredi 22, l’opération d’affichage de résidus arrive à son terme » a déclaré le Gestionnaire-mandataire de l’Anip. Cyrille Gougbédji a fait savoir que «ceux qui n’ont pas pris part au RAVIP et qui pendant cette période d’un mois n’ont pas pu se faire prendre en compte disposent encore au moins d’un mois pour se faire prendre en compte». C’est pour cela que l’opération du RAVIP « se poursuit le mardi 26 parce que le lundi 25, le personnel affecté à la mission sera de repos. Et donc le 26 avril, le RAVIP continue pendant au moins 30 jours pour ceux qui sont des potentiels électeurs et qui sans faire le RAVIP ne pourront pas apparaître sur la Liste électorale ».

Après cette période d’un mois donc du 26 avril au 26 mai 2022, selon Cyrille Gougbédji, l’Anip va «encore consacrer 4 semaines donc un autre mois» et que «ça va faire deux mois pour les enfants qui n’ont pas fait le RAVIP et qui en auront besoin pour leur inscription à la rentrée prochaine ». Concernant les « gens qui n’ont pas l’âge de voter et qui n’ont pas fait le RAVIP qui en ont besoin parce qu’ils auront besoin d’acte de naissance sécurisé, de CIP ou de carte d’identité », l’Anip va consacrer «encore un autre bon mois au profit de ceux-là ». Cela veut dire, selon le Gestionnaire-mandataire de l’Anip, que « pendant les 4 semaines qui arrivent si un potentiel électeur refuse de s’inscrire au Registre National des Personnes Physiques, il aura choisi parce que nous sommes préoccupés par l’inclusion, l’exhaustivité ».