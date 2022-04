C’était initialement prévu pour ce samedi 30 avril 2022, mais le chef d’Etat-major général des armées a décidé de le repousser d’une semaine. En effet, la phase écrite du concours de recrutement de 750 militaires au titre de l’année 2022 aura finalement lieu le 07 mai prochain. Ainsi en a décidé le Général de brigade Fructueux Gbaguidi. Il a porté l’information au public via un communiqué en date d’hier vendredi 22 avril 2022 selon le journal Le Matinal.

La phase écrite du concours concerne uniquement les jeunes préalablement retenus

Le report de la phase écrite du concours a été décidé pour des raisons pratiques. Le communiqué précise que le reste du processus se déroulera comme prévu. La phase écrite du concours concerne uniquement les jeunes préalablement retenus à l’issue de l’épreuve sportive, sous réserve de l’authenticité de leur diplôme. Les candidats des départements de l’Atacora et de la Donga vont composer au CEG 1 de Natitingou. Le Lycée Mathieu Bouké de Parakou accueillera les candidats du Borgou-Alibori et le Ceg Ste Rita , ceux de Cotonou.

Les candidats du Mono et du Couffo composeront au CEG 1 de Lokossa. Pour ceux de l’Ouémé-Plateau, ce sera le Lycée Béhanzin de ¨Porto-Novo. Enfin, les candidats du Zou et des Collines plancheront au CEG1 d’Abomey. « Pendant ces épreuves écrites, tout candidat ou individu auteur ou coauteur de tricherie de quelque nature que ce soit, sera disqualifié et mis à la disposition du Directeur Général de la Police républicaine pour des poursuites judiciaires conformément aux textes en vigueur » indiquait le précédent communiqué du Général Fructueux Gbaguidi.