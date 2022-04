Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a en projet de recruter des personnels civils ou militaires pour le compte des collectivités locales. C’est dans le cadre de la mise en œuvre des réformes structurelles du secteur de la décentralisation. C’est le nouveau chef d’Etat-major général des forces armées béninoises qui a porté l’information aux autres corps de l’armée via une note de service en date d’hier mercredi 27 avril 2022 selon les informations rapportées par le journal Le Matinal.

La liste doit lui parvenir ce jeudi 28 avril à 18 heures au plus tard

Il invite les Chefs d’Etat-major de l’armée de terre, de la garde nationale et de l’armée de l’air, à lui faire parvenir ce jeudi 28 avril à 18 heures au plus tard la liste de leurs personnels intéressés par ce recrutement. Les topographes, les techniciens, les urbanistes et les personnes compétentes dans le domaine des Tic sont notamment recherchés dans le cadre de ce recrutement. Il faut dire que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation a changé le mode de gestion des communes.

Désormais le maire n’est plus l’ordonnateur du budget communal. C’est au secrétaire exécutif que la loi confie ces prérogatives. L’édile reste cependant la première autorité politique de la commune. Il est le patron du Secrétaire exécutif dont l’action est évaluée par le conseil de supervision de la commune que préside naturellement le maire.