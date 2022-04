Après la rencontre avec le Président de la République, Patrice Talon le mardi 26 avril 2022 à la présidence de la République du Bénin, différents sentiments animent les Secrétaires généraux des Centrales et Confédérations syndicales qui ont pris part à la séance d’échange. Reçu dans l’émission «Bonjour le Bénin» de Radio Bénin le mercredi 27 avril 2022, le Secrétaire général de la Confédération des Syndicats autonomes (CSA-Bénin), Anselme Amoussou a déclaré que malgré les points de satisfaction notamment en ce qui concerne le relèvement du Smig et la revalorisation des salaires, les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs.

« Nous sommes sortis avec 30% d’augmentation du SMIG. Ceux qui sont au SMIG doivent quand même se réjouir » a affirmé le Secrétaire général de la CSA-Bénin. Anselme Amoussou a fait savoir que les responsables syndicaux s’attendaient à mieux mais ils ont au moins obtenu l’augmentation du Smig de 30% et la revalorisation des salaires. La deuxième satisfaction du premier responsable de la Confédération syndicale est que «des engagements ont été réaffirmés cette fois ci, les yeux dans les yeux avec le Chef de l’Etat et le patronat et les travailleurs que nous représentons».

Anselme Amoussou a laissé entendre que «quoique l’on dise aujourd’hui, tous les regards sont tournés vers le mois de novembre 2022 qui est donc la date d’effet que nous avons retenu ensemble et sur laquelle le gouvernement s’est engagé donc à concrétiser les promesses qui ont été faites par le Chef de l’Etat quoique la communication du gouvernement a créé un trop grand espoir, de trop grandes attentes » et que «du coup tout le monde s’attendait à ce que nous ayons de grosses annonces» à la sortie de la rencontre avec le Président Patrice Talon.