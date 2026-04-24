Bénin : des vendeurs de “pouvoirs mystiques” arrêtés dans le Couffo

Au Bénin, le commissariat de l’arrondissement de Gohomey a interpellé, jeudi 23 avril 2026, deux individus soupçonnés d’appartenir à un réseau d’escroquerie opérant dans le département du Couffo. Selon les informations rapportées par la Police Républicaine sur ses canaux digitaux, l’opération, menée après plusieurs mois de plaintes, vise une organisation spécialisée dans la vente d’objets présentés comme dotés de pouvoirs surnaturels.

Selon les informations communiquées par la police, les mis en cause faisaient partie d’un groupe structuré actif notamment dans les communes de Dogbo et de Djakotomey. Leur mode opératoire reposait sur des annonces diffusées sur les réseaux sociaux, promettant richesse et prospérité à travers l’acquisition d’objets prétendument magiques. Les offres incluaient des lampes, des œufs de caméléon, des serpents blancs ou encore des rats blancs.

Une opération déclenchée après une nouvelle cible identifiée

Les victimes, originaires de plusieurs localités du Bénin et de pays voisins, étaient incitées à se déplacer jusqu’à une zone isolée située à Hagoumey. Une fois sur place, elles étaient attaquées par d’autres membres du réseau, dépouillées de leurs biens et laissées sur les lieux après des violences.

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Alertés par des plaintes répétées faisant état de pertes financières importantes, les agents du commissariat de Gohomey ont engagé des investigations. L’intervention a été déclenchée après que les forces de l’ordre ont été informées de l’arrivée imminente d’un individu en provenance du Tchad, ciblé par le groupe.

Une surveillance discrète a permis de localiser les suspects au moment où ils préparaient une nouvelle opération. Pris de court, plusieurs membres ont tenté de fuir. Deux d’entre eux, à bord d’un véhicule de type Highlander, ont été arrêtés sur place. Cinq motocyclettes abandonnées ont également été récupérées.

Des éléments matériels saisis et des victimes identifiées

La fouille du véhicule et des suspects a conduit à la saisie de plus de deux millions de francs CFA ainsi que huit téléphones portables. Lors de son interpellation, l’un des individus aurait tenté de détruire des preuves en avalant un document contenant des contacts téléphoniques.

Les enquêteurs ont néanmoins exploité d’autres données retrouvées sur les appareils saisis. Plusieurs victimes ont pu être jointes et ont formellement reconnu les deux personnes arrêtées comme étant impliquées dans les faits. Elles ont confirmé avoir été attirées puis agressées dans les conditions décrites. D’après les premiers éléments de l’enquête, les sommes extorquées s’élèveraient à plusieurs dizaines de millions de francs CFA.