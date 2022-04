Fin décembre 2021, dans son discours du nouvel an, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a annoncé la revalorisation des salaires des travailleurs pour 2022. Quatre mois après cette annonce du Chef de l’Etat, à travers une correspondance, le ministre d’Etat chargé du développement, Abdoulaye Bio Tchané et président de la commission nationale de concertation a convié la Confédération Syndicales des Travailleurs du Bénin (CSTB), la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin) et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin ( CSA-Bénin) à une séance de travail avec le premier Magistrat du pays le mardi 26 avril 2022. Les discussions tourneront autour de la revalorisation des salaires et du Salaire minimum interprofessionnel Garanti (SMIG).

Noël Chadaré, Secrétaire Général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin), reçu ce dimanche 17 avril 2022 sur la chaîne de télévision privée E-Télé a déclaré que la date du mardi 26 avril 2022 pour la rencontre avec le Président Patrice Talon est «un timing bien choisi parce qu’on serait à quelques jours du 1er mai» et que ce 26 avril 2022 est la date retenue par le Président de la République du Bénin pour annoncer les résultats du comité interministériel à propos de la revalorisation des salaires des travailleurs. Il espère que le Chef de l’Etat «veut contenter les travailleurs ».

C’est peut -être pour cela que, selon le Secrétaire Général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, «le Chef de l’Etat a choisi le 26 avril donc à quelque jours du 1er mai » mais il croit que «le pouvoir que nous avons ne fait rien sans calcul ». «C’est un pouvoir, quand vous observez bien le pouvoir du Président Talon, tout est fait avec beaucoup de précisions, de soins, tout est calculé » a-t-il laissé entendre.

Le premier responsable de la COSI-Bénin a affirmé que «s’il en a choisi cette date, c’est évident qu’il y a un timing qui répond, peut-être qu’il veut annoncer quelques choses pour le 1er mai et contenter les travailleurs ». «On espère que c’est cela. Moi je suis de nature optimiste donc j’attends de voir qu’est- ce qui va être annoncé . Je veux espérer que ce qui va être annoncé va être bien » a fait savoir Noël Chadaré.