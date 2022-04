La rencontre gouvernement-syndicats qui a eu lieu ce mardi 26 avril 2022 à la présidence de la République du Bénin a permis aux responsables syndicaux présents à la séance d’échange avec le Président Patrice Talon d’obtenir l’augmentation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) de 30% c’est-à-dire le SMIG passe de 40.000 francs à 52.000 francs. Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, interrogé par Frissons radio ce mercredi 27 avril 2022, a déclaré que « les discussions permettent aujourd’hui de projeter au dernier trimestre 2022 la mise en œuvre de la mesure sur la revalorisation des salaires» et que «ce sont les imprévus qui ont bouleversé le calendrier envisagé ».

Le porte-parole du gouvernement a affirmé que «les parties ont discuté en toute responsabilité» et qu’«il y a eu des avancées notables ». Pour Wilfried Léandre Houngbédji, «en ce qui concerne la revalorisation, il est vrai que nous avons annoncé depuis décembre que cela se ferait, il est à observer qu’au moment de l’annonce, personne n’avait en idée qu’il aurait un confit qui se déclencherait entre la Russie et l’Ukraine ».

C’est pour cela, a-t-il précisé, que «depuis lors, chacun peut observer combien ce conflit fait peser une chape d’incertitude sur l’économie du monde à telle enseigne que nos propres prévisions ont dû être revues» et que «c’est ça qui fait jusqu’à l’heure où l’on parle la mesure n’avait pas pu être mise en œuvre ». Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a fait savoir que «le comité ayant travaillé , il se fait tout de même que la principale avancée de ce point de vue-là , c’est que les parties ont bien convenu que sur les ressources de l’Etat , une partie pourra être consacrée à cette revalorisation des salaires et une autre partie pour recrutement à venir et à l’équipement des services publics pour de meilleures prestations aux usagers ».