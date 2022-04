La loi n°2021-14 portant Code de l’administration territoriale a été adoptée le jeudi 21 octobre 2021 par les députés de la 8ème législature . Cette loi a été promulguée tout récemment par le Président de la République du Bénin, Patrice Talon et est déjà dans sa phase d’application. Après les phases de concours et de sélections de candidats, le jeudi 31 mars 2022, à l’issue d’un tirage au sort, 77 secrétaires exécutifs dont 26 femmes, connaissant les communes dans lesquelles ils vont travailler, ont désormais la lourde tâche de gérer les communes du Bénin conformément aux dispositions du nouveau Code de l’administration territoriale. La présidente de la section-Bénin du Réseau pour l’intégration des femmes des ongs et Associations africaines (Rifonga), Léontine Idohou, reçue ce mercredi 06 avril 2022 dans l’émission « Actu Matin » de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin, a exhorté ces 26 femmes Secrétaires Exécutives à ne pas désister.

«34%, 26 femmes parmi les 77, pour nous c’est un effort. Nous félicitons les femmes pour avoir déposé les dossiers, fait le test et sorti. Je dis félicitation à toutes ces femmes et également aux hommes parce qu’ils auront à nous diriger dans toutes les 77 communes du pays» a déclaré la Présidente de la section-Bénin du Rifonga, Léontine Idohou. Elle a parié que « ces femmes qui ont subi le même test que les hommes et qui sont sorties ne doivent pas être des femmes de dernière heure » et qu’« elles vont montrer leur compétence» sur le terrain.

Léontine Idohou a affirmé que le développement d’un pays ou d’une cité passe par l’implication active de la femme dans la gestion des affaires de ce pays ou de cette cité. C’est pour cela qu’elle a exhorté ses «sœurs à ne pas désister » car «le travail c’est le travail » et «quand on passe un concours, il faut s’attendre à tout ». Par rapport au choix du tirage au sort retenu par les autorités pour pourvoir les 77 communes de Secrétaires Exécutifs, elle a laissé entendre que c’est pour éviter qu’on attende « dans les prochains jours qu’il y a eu la corruption, qu’on a favorisé tel par rapport à tel».

« Je suis sûre que comme ces derniers temps, il y a eu beaucoup de concours qui ont eu des problèmes » a fait savoir Léontine Idohou .C’est pour cela, selon elle, que l’Etat béninois a certainement pris toutes les «dispositions jusqu’à jouer comme à la loterie nationale pour que les jeux soient clairs » et «pour que tout le monde soit concerné ». Il faut signaler que selon l’ article 133 du nouveau Code de l’administration territoriale, le Secrétaire Exécutif a comme attributions : « la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et les règlements, il représente la commune dans la vie civile et pour tout ce qui relève de ses attributions propres, nomme aux emplois communaux , conserve et administre les propriétés de la commune et signe les actes d’Etat civils sur délégation du maire ».