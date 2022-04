En Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Cette action du pays dirigée par Vladimir Poutine est vu d’un mauvais œil en Occident. La plupart des pays occidentaux ont imposé de multiples sanctions contre la Russie et ses responsables. C’est le cas de l’Allemagne qui est un pays de l’Union Européenne. Mais la position du parti de l’actuel chancelier allemand Olaf Scholz est très souvent critiquée. L’actuel chancelier a donné de la voix ce vendredi pour dire son agacement.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a dit ce vendredi 22 avril être «agacé» par «les présentations falsifiées et calomnieuses» de la position de son parti le SPD qui est souvent critiqué à cause de sa position envers la Russie jugée trop favorable au sein même de sa coalition. «Il y a ces présentations falsifiées et calomnieuses de la politique européenne et russe du SPD, cela m’agace», a affirmé M. Scholz pendant un entretien avec le journal allemand Spiegel. Il a profité de l’occasion pour assurer que son parti est «solidement ancré dans l’alliance transatlantique et le camp occidental».

Dans la journée d’hier jeudi, l’Allemagne avait laissé entendre que l’UE travaillait sur de nouvelles sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine. » Nous travaillons à Bruxelles sur ce prochain train [de sanctions]. Nous accentuerons la pression sur la machine militaire russe et en même temps nous ferons tout pour continuer à soutenir l’Ukraine avec des armes et du matériel « , avait déclaré hier jeudi 21 Avril 2022, Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères. Selon elle, la livraison d’armes lourdes à l’Ukraine ne constitue pas un sujet tabou pour Berlin.