La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques minutes. Trois personnes ont malheureusement perdu la vie après qu’un homme a ouvert le feu dans une école maternelle en Russie. L’assaillant a par la suite mis fin à ses jours selon l’agence russe TASS. L’information a été donnée par des médias russes dont l’agence TASS et rapportée par plusieurs médias internationaux.

Un homme a ouvert le feu dans une maternelle dans la région d’Oulianovsk, tuant deux enfants et une institutrice. Après cela, il s’est suicidé, a déclaré une source policière à TASS. « Un homme est entré dans une maternelle, a tué une institutrice, deux enfants », a déclaré la source en ajoutant que l’agresseur s’était ensuite suicidé. Selon Cosmopolitan Russia, la tragédie s’est produite dans le jardin d’enfants « Ryabinka » du village de Veshkayma, dans la région d’Oulianovsk.

» Aujourd’hui, un inconnu est apparu sur le territoire du jardin d’enfants avec un pistolet Izh-27. Pendant une heure tranquille, il a tiré sur la nounou Olga Mitrofanova, qu’il a rencontrée (…) Un autre employé de Ryabinka a été blessé au bras. L’agresseur a ensuite tiré et tué deux enfants de cinq et six ans qui étaient allongés dans leur lit. Après cela, l’homme s’est suicidé, rapporte la chaîne de télégrammes 112. Il n’y avait pas de sécurité dans le bâtiment de la maternelle, seulement un bouton d’alarme « , précise Cosmopolitan Russia.