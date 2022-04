La société d’État russe Roscosmos construira 46 missiles balistiques intercontinentaux Sarmat surnommé « Satan 2 », a fait savoir son directeur général Dmitri Rogozine sur la chaîne Soloviov Live. « Au total, nous disposerons de 46 missiles balistiques Sarmat qui remplaceront les missiles Voevoda (R-36, code Otan: SS-18 Satan, ndlr) dans leurs silos à missile« , a-t-il déclaré, notant qu’on avait prévu « une série entière d’essais » du missile.

« Tout se déroule comme prévu, nous prévoyons d’effectuer des essais cette année, et en parallèle, nous fabriquons déjà des missiles de série pour équiper le premier régiment dans la région de Krasnoïarsk, il s’agit de la 62e division de missiles« , a ajouté le directeur général de Roscosmos. Il a souligné que les moyens de transport de cette arme, les systèmes de contrôle de combat étaient testés en permanence.

Le missile balistique intercontinental Sarmat est développé par le Bureau d’étude Makeïev. Selon les estimations des experts, Sarmat est capable d’envoyer une ogive pesant jusqu’à 10 tonnes n’importe où, en passant par les pôles Nord et Sud. Il y a quelques jours, la Russie va déployer ses super-missiles surnommés Satan 2 d’ici l’automne. Comme nous vous l’avons rapporté, le Sarmat est capable de transporter au moins 10 ogives nucléaires et leurres, et de frapper des cibles à des milliers de kilomètres aux États-Unis ou en Europe.