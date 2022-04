L’offensive russe lancée contre l’Ukraine se poursuit depuis plusieurs mois, en dépit des sanctions prises par les pays occidentaux contre la Russie. Au début de l’offensive, Moscou avait mis en alerte sa force de dissuasion nucléaire et a annoncé, le mercredi 13 avril 2022, avoir testé son tout nouveau missile. Il s’agit en réalité d’un système de missile balistique intercontinental (ICBM) Sarmat, appelé Satan 2 par des dirigeants de l’OTAN. Au cours du lancement, les experts avaient indiqué qu’une ogive lancée par le super-missile est capable d’atteindre les Etats-Unis, l’Europe et le Royaume-Uni.

« Il n’a pas d’analogues dans le monde »

Suite au test, les autorités du Kremlin ont fait savoir, hier samedi 23 avril 2022, que la Russie déploiera son nouveau système en automne. D’après le président russe Vladimir Poutine, lors du test, le missile avait parcouru une distance d’environ 6000 Km, soulignant qu’il est impossible à contrer. Au cours d’un briefing vidéo avec plusieurs responsables de la défense, le chef de l’Etat russe a déclaré que le « nouveau système possède les caractéristiques tactiques et techniques les plus élevées et est capable de surmonter tous les moyens modernes de défense antimissile. Il n’a pas d’analogues dans le monde et n’en aura pas avant longtemps ».

Notons que le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, avait apporté des précisions lors d’une interview accordée à la télévision d’Etat russe, concernant le déploiement des missiles intercontinentaux. A l’en croire, il se fera avec une unité dans la région de Krasnoyarsk en Sibérie, à près de 3 000 km à l’est de Moscou. Par ailleurs, il sera placé sur les mêmes sites et dans les mêmes silos que les missiles Voyevoda, qu’ils remplaceront. Pour rappel, Satan 2 est capable de transporter un minimum de 10 ogives nucléaires et leurres.