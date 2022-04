Ce n’est plus un secret. Kanye West et Kim Kardashian c’est officiellement fini depuis quelques semaines. Les parents de North, Saint, Chicago et Psalm sont depuis peu célibataire et peuvent reprendre leurs vies séparément. Mais au moment où les deux tourtereaux étaient ensemble, Kanye West voulait abandonner sa carrière pour devenir styliste de la star de Téléréalité. C’est ce que cette dernière a révélé au cours d’un épisode de « The Kardashians ».

Grosse révélation dans le prochain épisode « The Kardashians » à venir cette semaine sur la plateforme en ligne de vidéo à la demande par abonnement Hulu. Dans cet épisode on aperçoit Kim Kardashian fouiller dans son placard, et essayer des vêtements pour son prochain concert « SNL » et parlant à son amie d’autres tenues que Kanye West a récemment choisies pour elle. Elle laisse ensuite tomber un vêtement, en disant: « Kanye veut tout quitter et consacrer sa vie à être mon styliste. »

Kim Kardashian et son amie ont les instants qui ont suivi éclaté de rire. Cette révélation peut paraitre folle ​​mais l’on est tenté de croire que c’est vrai parce que Kanye West aimait indéniablement habiller la star de téléréalité Kim Kardashian. Selon TMZ, avec ses dernières relations avec Chaney Jones et Julia Fox, il a également joué le rôle de styliste. Les deux femmes étaient presque exclusivement habillées en Balenciaga. Sur une des photos largement diffusées sur la toile, Chaney Jones portait même les mêmes lunettes de soleil que Kim portait des mois auparavant lors d’un événement d’écoute « Donda ».