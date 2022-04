C’est un secret de polichinelle. Le Paris Saint Germain (PSG) compte dans ses rangs une kyrielle de stars à l’instar de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar. Les deux derniers ont été sifflés le dimanche 13 mars dernier lors du match gagné contre Bordeaux (3-0). Dans une récente interview accordée à France Bleu, le tout nouveau président du Collectif Ultras Paris (CUP) Romain Mabille a expliqué le comportement des supporters vis-à-vis des deux stars. Pour lui, il n’y a pas que les ultras qui ont sifflé Neymar et Messi. C’est une « partie du Parc des Princes ».

« Avec Neymar, on voit bien que sur le terrain, il ne rend pas ce qu’on lui donne »

Cependant, cette action n’était pas dirigée contre les deux joueurs mais contre ce qu’ils représentent. « Ce club empile des stars avec de gros salaires sur le terrain et ça fonctionne plus ou moins bien » a critiqué Romain Mabille. Il a donné l’exemple de Neymar qu’il soupçonne de ne pas montrer tout son potentiel sur le rectangle vert. « Avec Neymar, on voit bien que sur le terrain, il ne rend pas ce qu’on lui donne » a déclaré le nouveau président du CUP élu seulement mercredi dernier.

L’homme trouve que l’ex-joueur du FC Barcelone est plus explosif en sélection. « On regarde les matchs du Brésil et on voit ce qu’il fait à Paris et bien c’est frustrant. Le Neymar qu’on a à Paris n’est pas le vrai Neymar ! » assure Romain Mabille. Rappelons que le PSG a été éliminé en 8ème de finale de la League des Champions cette année par le Real Madrid de Karim Benzema. Les supporters n’étaient naturellement pas contents.