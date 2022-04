Les principaux exercices militaires de Taïwan cette année s’appuieront sur les expériences de l’offensive russe en Ukraine, en se concentrant sur la guerre asymétrique et cognitive ainsi que sur l’utilisation des réserves , a déclaré un officier supérieur de l’île ce mercredi informe l’agence de presse Reuters depuis quelques minutes.

Taïwan, revendiquée par la Chine, a relevé son niveau d’alerte depuis l’offensive russe de l’Ukraine, craignant que Pékin ne fasse une démarche similaire sur l’île, bien qu’elle n’ait signalé aucun signe que cela soit sur le point de se produire. Les leçons à tirer de l’offensive en Ukraine ont été largement débattues à Taïwan et discutées avec les États-Unis, selon le ministre de la Défense de Taïwan. Lin Wen-huang, chef du département des opérations conjointes du ministère taïwanais de la Défense, a déclaré que les exercices Han Kuang de cette année, qui simulent une offensive chinoise et sont les plus grands jeux de guerre annuels de Taïwan, « s’appuieront sur l’expérience » de l’offensive en Ukraine.

« Bien sûr, nous surveillerons de près la guerre russo-ukrainienne et les mouvements de l’armée communiste chinoise, et effectuerons des exercices« , a-t-il déclaré aux journalistes. « En tenant compte des leçons de la guerre russo-ukrainienne, l’armée continuera d’aller de l’avant pour améliorer l’utilisation de la guerre asymétrique, de la guerre cognitive, des opérations d’information et de guerre électronique, et l’utilisation des réserves et de la pleine force de la nation. » Pour rappel, cela fait maintenant un peu plus de deux mois que la Russie a lancé son offensive en Ukraine.