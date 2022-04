La France depuis plusieurs heures celui qui va siéger pendant les cinq prochaines années à la présidence. Comme en 2017, le candidat Emmanuel Macron est sorti vainqueur du duel au second tour face à la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. L’information qui a fait le tour de la toile n’a pas laissé indifférente plusieurs dirigeants du monde. Ce lundi, c’est le président béninois après le Président Biden et le Président Poutine qui félicite son homologue français.

Patrice Talon, le président béninois, se réjouit de pouvoir continuer de construire avec le Président Macron une coopération décomplexée. C’est à travers un message sur sa page Facebook, que le président béninois a réagi. « J’adresse au Président Emmanuel MACRON, mes vives et chaleureuses félicitations pour sa réélection et me réjouis de pouvoir continuer de construire avec lui, une coopération décomplexée et efficace entre nos deux pays« , a écrit le président béninois Patrice Talon sur sa page officielle Facebook.