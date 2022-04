Hier mardi 26 avril 2022, les syndicats étaient au Palais de la Marina pour discuter de la revalorisation des salaires et du Smig avec le maître de céans Patrice Talon, chef de l’Etat, chef du gouvernement. Au sortir de cette rencontre, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) s’est confié à la presse. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’était pas satisfait. « La montagne a accouché d’une souris » a lancé d’emblée Naïni Kassa Mampo. Il rappelle qu’il y avait un seul point à l’ordre de jour: la revalorisation des salaires et du Smig.

» Le président a dit que lui il veut plus entendre parler de hiérarchisation des salaires «

« Lorsqu’on parle de Smig, il y a le Smig lui-même qu’on doit revaloriser et il y a la hiérarchisation des salaires. Ce qu’on appelle la hiérarchisation des salaires, c’est lorsqu’on a porté le Smig de 31.000 Fcfa à 40.000 Fcfa. Celui qui était à 40.000 Fcfa, lui il sera à combien ? Celui qui est à 60.000 Fcfa sera à combien ? » a expliqué le leader syndical. Pour lui, il faut un texte pour « préciser cela ». Mais le président n’a pas été favorable à cette hiérarchisation des salaires selon ses dires.

« D’abord le président a dit que lui il veut plus entendre parler de hiérarchisation des salaires. On n’a qu’à laisser les employeurs gérer leur personnel comme ils veulent. Donc on a discuté longtemps et au finish c’est ça il a imposé » a affirmé Kassa Mampo selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. Il faut dire qu’au cours de la même rencontre, il a été décidé d’augmenter le Smig de 12 000 Fcfa. Le Salaire minimum interprofessionnel garanti passe donc de 40 000 Fcfa à 52.000 Fcfa