Du 2 au 8 mai 2022, le Bénin abritera le 17ème tour cycliste international du Bénin. Au total, 13 pays dont 9 africains et 4 européens ont confirmé leur participation pour la compétition dont le premier coup de pédale sera donné le 03 mai 2022 à Boukoumbé. Pour les pays africains, il y aura le Bénin, pays hôte, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, le Mali et le Togo et pour les 4 pays, on aura la présence de la France, de l’Allemagne, des Pays –Bas et de la Belgique.

Pour ce 17ème tour cycliste international du Bénin, il y aura au total 84 coureurs qui prendront part à cette compétition sur une distance de 748,1km. Cinq étapes seront effectuées par les cyclistes. Pour la première étape, les cyclistes vont parcourir 120,200 km (Bounkoumbé-Natitingou-Djougou). La deuxième étape est longue de 133,300 km et se court de Djougou à Parakou. Ayant pour départ à Savalou, la troisième étape est le passage par Banamé pour s’arrêter à Bohicon, soit un parcours de 127,700 km. De Bohicon à Comé en passant par Lokossa, la 4ème étape est longue de 126,500 km. La 5ème étape quitte Sèhouè à Cotonou et prend par Ouidah (138,400 km). A Cotonou, il y aura le 8 mai 2022, le Grand prix de Cotonou. C’est un parcours de 102 km (10 tours) sur la route qui passe devant le Palais des Congrès. Il faut signaler que le Tour du Bénin est inscrit dans le calendrier de l’Union cycliste international (UCI).