La 17ème édition du tour cycliste international du Bénin est prévue pour se dérouler du 02 au 08 mai 2022. A quelques jours du lancement du premier coup de pédale, le président de la Fédération béninoise de cyclisme (FBC), Romuald Hazoumè entouré de ses partenaires a organisé ce jeudi 28 avril 2022 à Cotonou une conférence de presse pour préciser les objectifs de cette 17ème édition. 14 équipes, 12 pays et 77 coureurs pour une distance de 748,1 km en cinq (05) étapes avec le grand prix de Cotonou. Voilà en résumé comment se présente le 17ème tour international cycliste du Bénin dont le premier coup de pédale sera donné le mardi 03 mai 2022 à Boukoumbé pour un parcours de 120,200 km suivant l’itinéraire Boukoumbé-Natitingou-Djougou.

Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a déclaré que le Bénin présentera deux équipes et l’objectif qui est assigné aux Béninois, c’est « d’être juste dans le peloton». Il a fait savoir que le tour cycliste international du Bénin est désormais reconnu au rang 2.2 par l’Union cycliste international (UCI), ce qui sous-tend la présence au Bénin, des pays comme la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays- Bas, l’Afrique du Sud dont les coureurs roulent en 2.1, mais qui viendront pour gagner des points. « Notre équipe étant jeune, nous gagnerons beaucoup plus de points, il faut simplement qu’on soit mieux organisé » a-t-il précisé.

Le tour cycliste international du Bénin étant désormais reconnu par l’UCI, Romuald Hazoumè a laissé entendre que le Bénin est obligé «d’inviter la première équipe africaine qui est venue de l’Afrique du Sud» puisque les deux autres équipes venant du Rwanda et de l’Erythrée «n’ont pas répondu à temps ». «Nous invitons aussi des pays africains qui ont été toujours solidaires avec nous. On ne va pas les oublier » a –t-il signalé avant d’ajouter que «plus on monte en Afrique ensemble, plus nous allons gagner demain . Il ne faudrait pas qu’on internationalise trop le tour avec les autres continents parce que les autres continents ne vont pas nous inviter chez eux donc il faudrait que nous nous invitons ici avec les meilleures équipes africaines pour pouvoir monter ensemble avec eux. Ça c’est notre objectif cette année au 17ème tour».

Romuald Hazoumè a souligné que seront présents au tour cycliste international du Bénin la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Nigeria et y compris le Bénin. Du côté de la sécurité, il a émis le souhait de voir reconduire le dispositif de l’année dernière. Mais il a rassuré que quoi qu’il en soit, il est assuré que l’Etat mettra tout en œuvre pour la sécurité de toutes les délégations encore que cette 17ème édition accueille des coureurs de 12 pays dont quatre européens.