Du 24 au 29 mars dernier, les Ecureuils du Bénin ont participé à un mini-tournoi à Antalya en Turquie. Les poulains de Moussa Latoundji ont battu lors du premier match, le Libéria (4-0). Ils ont ensuite enchaîné un deuxième succès 2-1, contre la Zambie. La troisième rencontre s’est soldée par un score nul (1-1) face au Togo. Deux victoires donc et un match nul en trois sorties pour les coéquipiers de Khaled Adénon. Ils ont marqué en tout 7 buts pour 2 encaissés. Sur les trois derniers matchs des écureuils, sous les ordres de l’ancien coach Michel Dussuyer, seulement 2 buts ont été marqués par les « jaunes » pour 3 encaissés.

« Ils se sont vraiment améliorés »

L’attaque béninoise semble donc avoir repris du poil de la bête si on considère la prestation du 11 national du côté d’Antalya. Quand on demande au coach par intérim ce qu’il pense de la prestation du groupe, il reconnaît qu’il s’est amélioré. « Je ne vais pas parler des joueurs, je vais parler du groupe en général, je pense que le groupe, ils se sont vraiment améliorés. Ils sont solidaires. C’est l’important, parce que pour gagner un match il faut être unis, il faut être solidaires et c’est ce que j’ai vu aujourd’hui dans l’effectif » a déclaré Moussa Latoundji, il pense aussi que des joueurs pris individuellement sont au-dessus du lot parce qu’ils jouent régulièrement dans leur club. Le coach par intérim a également parlé des jeunes joueurs de l’effectif. il dit avoir fait en sorte qu’ils aient la chance de montrer leur valeur sur le terrain.

« Devant les buts, il est calme. C’est un « tueur »

Ce qu’ils ont fait, mais l’ancien capitaine des écureuils reconnaît qu’il y a encore du travail à faire à leur niveau. « Il faut qu’on se dise la vérité, ça reste. On va essayer de leur donner encore plus de temps de jeu pour (mieux les apprécier). Mais si ça ne passe pas , nous sommes obligés de revoir les choses » a-t-il déclaré. Parmi cette jeune garde dont parle Moussa Latoundji, il y a Tosin Aiyégun qui a néanmoins séduit l’ex-joueur d’Energy Cottbus en Allemagne.

« Tosin c’est un joueur qui m’a plu. Il a beaucoup apporté dans l’effectif, surtout offensivement. C’est un joueur vraiment intéressant. Techniquement il est bon et il est aussi présent dans les combats. Devant les buts, il est calme. C’est un « tueur » et je pense qu’on a besoin des joueurs comme ça dans l’effectif. Il nous a beaucoup apporté » a déclaré Moussa Latoundji admiratif. Il faut dire que l’attaquant du FC Zurich est un néo-écureuil. C’est la première fois qu’il jouait sous le maillot béninois.

L’homme est né à Lagos au Nigéria d’un père nigérian et d’une mère béninoise. Il a donc choisi de jouer pour le pays de sa mère et ses premières performances chez les jaunes sont de bon augure pour la suite. Le joueur a marqué deux buts en trois matchs, tout comme Steve Mounié et Cébio Soukou.