Mali : Fousseni Diawara pressenti pour succéder à Sainfiet à la tête de la sélection nationale

La Fédération malienne de football (FeMaFoot) a lancé un appel à candidatures pour désigner le futur sélectionneur des Aigles, après le départ officialisé de Tom Saintfiet ce mercredi. Parmi les profils étudiés, celui de Fousseni Diawara prend de l’ampleur.

Tom Sainfiet a lui-même annoncé la fin de sa mission, quatre mois après l’élimination du Mali en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Sénégal (0-1). Dans un message publié sur Instagram, il a évoqué une mission accomplie « avec fierté et engagement ».

Un profil interne soutenu par d’anciens cadres

La candidature de Fousseni Diawara, actuel sélectionneur des Espoirs maliens, bénéficierait de soutiens notables. Les anciens internationaux Frédéric Kanouté et Seydou Keita figureraient parmi les partisans de sa nomination. Ancien défenseur passé notamment par l’AS Saint-Étienne, l’AC Ajaccio ou encore Tours, Diawara a disputé plus de 50 matchs avec la sélection malienne entre 2001 et 2015.

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Après la fin de sa carrière professionnelle en 2015, il s’est progressivement installé dans le paysage technique national, d’abord comme coordinateur puis comme adjoint au sein de la sélection A, avant de prendre en main les équipes de jeunes. Depuis mars 2025, il dirige officiellement la sélection Espoirs, un poste qui le place au contact direct des talents émergents du pays.

Une continuité possible dans le projet sportif

Son expérience au sein des différentes strates de la sélection malienne pourrait constituer un atout dans la perspective d’une transition rapide. En encadrant les catégories U23, il suit de près une génération appelée à intégrer l’équipe première à court terme, notamment en vue des prochaines échéances continentales et des qualifications pour la Coupe du monde.

Son parcours de joueur international lui confère également une connaissance du fonctionnement de la sélection et des exigences du football africain. À cela s’ajoute un profil formé en Europe, susceptible de faciliter les échanges avec les nombreux internationaux évoluant dans les championnats européens.

La FeMaFoot n’a pas encore communiqué de calendrier officiel pour la nomination du futur sélectionneur. Le choix final devrait intervenir avant les prochaines rencontres internationales prévues au cours de l’année 2026.