Un tribunal français a inculpé la maire de la commune septentrionale de Canteleu, Mélanie Boulanger, de complicité de trafic de drogue. C’est ce qu’a rapporté ce lundi l’édition régionale de Paris-Normandie. La politicienne a été placée sous contrôle judiciaire, ce qui, selon son avocat Arnaud de Saint-Remy, a été fait à sa propre demande afin d’avoir accès aux documents de l’enquête. Ainsi, il espère enfin dissiper les doutes sur le rôle de la maire dans cette affaire.

L’affaire du trafic de drogue dans cette commune et Rouen voisine a été ouverte en septembre 2019, et à ce jour, plus d’une vingtaine de personnes ont été interpellées. 375.000 euros en espèces, des voitures, des armes à feu et 15 kg d’héroïne ont été confisqués aux suspects. En octobre 2021, Mme Boulanger a été placée en détention pendant 30 heures dans le cadre d’une enquête, en même temps que son adjoint au développement économique, Hasbi Colak, était en garde à vue.