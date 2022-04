La Pologne apporte un appui militaire à l’Ukraine. En effet, les autorités polonaises ont livré à l’Ukraine des armes pour un montant total de plus de 1,6 milliard de dollars. C’est ce qu’a annoncé samedi Piotr Müller, porte-parole du gouvernement polonais sur Twitter. « La Pologne a transmis à l’Ukraine du matériel militaire d’une valeur d’environ 7 milliards de zlotys« , a-t-il écrit. « C’est plus de 1,6 milliard de dollars« , a-t-il précisé. Selon le premier ministre polonais des sanctions beaucoup plus importantes sont nécessaires.

La Pologne a décidé d’apporter un soutien militaire à l’Ukraine alors qu’une offensive russe a démarré dans le pays il y a deux mois déjà. « Cette aide a été dirigée pour qu’ils puissent se défendre contre le régime totalitaire russe pour nous« , a affirmé Premier ministre Mateusz Morawiecki qui avait plus tôt annoncé que la Pologne a fourni à l’Ukraine une aide militaire d’une valeur d’environ 7 milliards de PLN. Il a par ailleurs déclaré que des sanctions beaucoup plus importantes étaient nécessaires. – Les sanctions européennes sont trop petites, l’Ukraine a besoin d’action, a-t-il ajouté.

Il y a quelques heures, la Russie a dénoncé une attaque à l’arme chimique « Le 21 avril 2022, un véhicule aérien sans pilote a largué sur la position des troupes russes un conteneur contenant des ampoules. On s’attendait à ce qu’elles déclenchent une réaction chimique qui provoquerait une explosion et un incendie avec la libération de substances toxiques en dehors des listes conventionnelles« , a affirmé un officiel russe.