A la faveur d’une interview qu’il a accordée au magazine américain Time, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est revenu sur les premières heures de l’attaque russe. Il s’est notamment évertué à raconter comment sa famille et lui ont été mis à l’abri alors que des mercenaires russes étaient à leur trousses. L’homme fort de Kiev avait été informé par l’armée de son pays de l’arrivée des forces russes dans le but de le capturer.

« Nous les avons réveillés… »

Il s’était réfugié à l’intérieur des murs du complexe présidentiel avec sa femme Olena et ses deux enfants, âgés de 17 et 9 ans. «Nous les avons réveillés. C’était bruyant. Il y a eu des explosions là-bas. La garde présidentielle s’est mise à sceller l’enceinte avec tous les matériaux qu’elle pouvait trouver, bloquant la porte avec des barrières de police et du contreplaqué, dans une tentative désespérée d’empêcher l’ennemi d’entrer », a-t-il confié.

Evacué par les forces américaines et britanniques

Le magazine américain indique par la suite que l’homme fort de Kiev avait été évacué par les forces américaines et britanniques. Il est revenu sur la proposition qui lui a été faite de diriger le pays la Pologne en mettant en place un gouvernement d’exil. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait ainsi décliné cette offre.