La guerre en Ukraine a démarré il y a plus d’un mois maintenant. Cette guerre qui cause d’importants dégâts et des pertes en vie humaines aussi bien dans le camp des ukrainiens que dans le camp russe a fait plus de 4 millions de déplacés selon des statistiques cités par des médias internationaux ces dernières semaines. Mais avant que la guerre n’est éclaté en Ukraine, la Chine aurait lancé une énorme cyberattaque. C’est en tout cas ce que pense le SBU, les services secrets de l’État ukrainien selon The Times.

La Chine a été accusée d’avoir lancé une vague de cyberattaques contre l’infrastructure militaire et nucléaire de l’Ukraine quelques jours avant l’offensive de la Russie dans le pays selon les services secrets ukrainiens. Des notes de renseignement du SBU, affirment que plus de 600 sites Web appartenant au ministère ukrainien de la Défense ont été attaqués par le gouvernement chinois selon The Times. Le SBU a déclaré avoir identifié la source de l’attaque car les méthodes et les outils utilisés étaient conformes aux tactiques courantes de la section cyberguerre de l’armée chinoise.

S’adressant au Times, le SBU a déclaré que les infrastructures bancaires et ferroviaires mais aussi la défense des frontières étaient ciblées par une exploitation du réseau informatique (CNE) dans le but de collecter des informations sur les faiblesses ukrainiennes. Le SBU a déclaré qu’il y avait une « augmentation de l’activité contre les réseaux de notre pays à la mi-février » de la part des pirates informatiques russes et chinois, qui a culminé le 23 février. « Les intrusions particulièrement préoccupantes incluent les campagnes du CNE dirigées contre l’Inspection nationale de la réglementation nucléaire et le site Web d’enquête ukrainien axé sur les déchets dangereux« , ajoute l’agence.