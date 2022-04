En Ukraine, la guerre continue de faire rage. Selon une déclaration qui a été faite par la Russie, l’aéroport de la ville orientale de Dnipro a été détruit. Les forces russes auraient profité de la nuit pour cibler dans des frappes des systèmes de défense aérienne ukrainiens. Selon le bilan qui a été fait de cette attaque par Valentyn Reznichenko, gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, une perte en vies humaine aurait été enregistrée.

Les armes russes ont tout de même réussi à toucher un immeuble dans le quartier de Pavlograd. Des roquettes ont causé un incendie qui a été maîtrisé. Cette attaque intervient alors que la ville de Dnipro est celle qui accueille les Ukrainiens ayant fui l’attaque russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a continué malgré tout à solliciter l’appui militaire des pays occidentaux pour faire face aux forces russes.

L’aide de l’Otan…

Il y a quelques semaines, l’Otan a promis soutenir l’Ukraine face aux menaces chimiques, biologiques et nucléaires. « Il pourrait s’agir de détection, d’équipement, de protection et de soutien médical, ainsi que de formation à la contamination et à la gestion des crises », ont annoncé les responsables de l’Alliance militaire à l’issue d’un sommet extraordinaire des dirigeants de l’Alliance.