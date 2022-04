Alors que la guerre fait rage dans l’est de l’Ukraine, le pays annonce de nouveaux changements. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, proche du président Vladimir Poutine, a déclaré mardi que la Russie allait entamer une nouvelle phase dans son offensive en Ukraine. Pour le ministre Lavrov, il s’agit ni plus ni moins d’un développement important. « Une autre étape de cette opération (dans l’est de l’Ukraine) commence et je suis sûr que ce sera un moment très important de toute cette opération spéciale », a déclaré Lavrov dans une interview à la chaîne de télévision India Today.

Selon M. Sergueï Lavrov, la situation actuelle en Ukraine est le résultat direct de la volonté des États-Unis et de l’Occident de gouverner et de dominer le monde. « Les événements actuels sont enracinés dans le désir des États-Unis et de l’Occident de gouverner le monde. Ils voulaient montrer au monde qu’il n’y aurait pas de multipolarité, seulement de l’unipolarité, et ont créé un tremplin [Ukraine]. contre nous [la Russie] à nos frontières. Ils ont livré des armes en Ukraine… La vraie raison [de la guerre] est la complaisance de la plupart des pays après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont violé leurs promesses aux dirigeants russes et ont commencé à déplacer l’OTAN vers l’est après la disparition de l’Union soviétique. Ils ont dit que c’était une alliance défensive et non une menace pour la sécurité russe. »