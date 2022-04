Depuis plus de deux mois maintenant, la Russie mène une offensive en Ukraine. Les occidentaux fortement opposés à cette offensive ont critiqué les autorités russes et imposer de multiples sanctions contre le pays. La Russie de son côté naturellement réplique en prenant des contre-mesures. Dans une interview à Xinhua, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a dénoncé « l’hypocrisie » des occidentaux et a déclaré que l’OTAN et les USA devraient cesser de fournir des armes à l’Ukraine.

L’OTAN et les USA « devraient se raviser et cesser d’approvisionner Kiev en armes et en munitions » s’ils veulent réellement que la crise ukrainienne soit résolue. C’est ce que pense le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il a exprimé son avis au cours d’un entretien à Xinhua. Pour lui, les USA et l’OTAN grâce à des partenariats politiques font tout pour contrer la Russie qui mène son offensive en Ukraine.

« Nous sommes aujourd’hui témoins du double langage et de l’hypocrisie classiques de l’establishment occidental. Tout en exprimant publiquement leur soutien au régime de Kiev, les pays de l’Otan font tout pour empêcher l’achèvement de l’opération en concluant des accords politiques », a précisé l’officiel russe. « Il y a un flux incessant d’armes vers l’Ukraine à travers la Pologne et d’autres pays de l’Otan. Tout cela est fait sous le prétexte de « la lutte contre l’invasion », alors qu’en réalité, les États-Unis et l’UE vont lutter contre la Russie « jusqu’au dernier Ukrainien » et sont totalement indifférents au sort de l’Ukraine en tant que sujet indépendant des relations internationales« , ajoute le ministre.